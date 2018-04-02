أحمد عواد: سنقاتل من أجل كسب بطاقة الصعود التاريخية

يستعد فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء لخوض مباراته المصيرية والأخيرة بدوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ"، بعد غد الأربعاء، عندما يستضيف مكابي شفاعمرو.

وتحتم المباراة الوشيكة على هبوعيل كوكب الفوز من أجل كسب بطاقة الصعود إلى الدرجة الأولى، علمًا أنه يحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الأخوة كفر مندا الذي لن يخوض الجولة الأخيرة بسبب تفكك فريق جولس.

وقال لاعب هبوعيل كوكب، أحمد عواد، لـ"عرب 48"، إن "المباراة الوشيكة لا تقبل القسمة على اثنين، وبالتالي فإن أي نتيجة باستثناء الفوز لن تخدمنا".

وأضاف أن "المدرب أيمن خلايلة يقوم من خلال خبرته بتجهيزنا للمباراة الوشيكة على كافة الأصعدة بالشكل المطلوب، وبدورنا سنكون على أهبة الاستعداد وسنضع كل قوتنا من أجل حصد بطاقة الصعود التاريخية للدرجة الأولى".

وتابع أن "خوض المباراة في ملعبنا البيتي لا شك بأنه يصب في صالحنا، وسيدفعنا إلى جانب دعم الجماهير من أجل حصد النقاط الثلاث وتحقيق الحلم".

وختم عواد بالقول إنني "من هنا أناشد كافة جماهير هبوعيل كوكب بحضور المباراة وملئ المدرجات ودعمنا حتى الرمق الأخير إلى أن نحقق الصعود التاريخي إن شاء الله، لا سيما وأن الجميع يدرك بأننا نستحق الصعود بعد النجاح الذي حققناه على مدار الموسم".