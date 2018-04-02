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سمير عيسى يتحدث عشية مواجهة هـ. إكسال

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 13:31

سمير عيسى يتحدث عشية مواجهة هـ. إكسال
المدرب سمير عيسى
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

يستعد فريق هبوعيل أم الفحم لملاقاة هبوعيل إكسال، بعد غد الأربعاء، على استاد "غرين" في نتسيرت عيليت، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل الفريق الفحماوي المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 51 نقطة، وهو يبتعد بفارق 9 نقاط عن هبوعيل إكسال الذي يتصدر اللائحة.

وعن المباراة المرتقبة، قال مدرب هبوعيل أم الفحم، سمير عيسى، لـ"عرب 48"، إن "الاستعدادات تجري بشكل عادي، وهي مباراة مهمة لكلا الطرفين، وبدورنا نتمنى أن تتسم بالروح الرياضية والأخوية".

وأضاف أننا "على علم بأن فريقنا سيخوض اختبارات الصعود، وندرك بأن إمكانية الصعود من المركز الأول صعبة جدا لكن ذلك لن يمنعنا من استمرارية المنافسة حتى الرمق الأخير، وفي حال ضمن هبوعيل إكسال الصعود بشكل نهائي سأكون أول المهنئين له".

وتابع أننا "سنتعامل مع المباراة المقبلة كجزء من التحضير لاختبارات الصعود، وبدوري أبذل مجهودا كبيرا من أجل ظهور الفريق بلياقة بدنية عالية نسبة للمنافسة القوية التي ستشهدها مباريات الاختبار".

وأردف أن "جمهورنا أثبت في المباراة الأخيرة أمام هبوعيل هرتسليا، بأنه حضاري وتربوي ومحترم، وأنا آمل أن تحذو جماهير باقي الفرق حذو جماهيرنا نظرًا للروح الرياضية التي يتمتع بها".

وختم عيسى بالقول إننا "سنفتقد لعدد من اللاعبين في المباراة المقبلة بداعي الإصابة من بينهم مراد أبو عنزة وغال كوهن، لكن مع ذلك فأنا أؤمن بباقي اللاعبين على أن يقوموا بواجبهم على أكمل وجه".

ملف خاص | يوم الأرض

#سمير عيسى
#هبوعيل إكسال
#هبوعيل أم الفحم
#الدرجة الأولى

من عرب 48

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