أبو صالح: ميسي سيحرز هدفا أجمل من مقصية كريستيانو

يستضيف فريق برشلونة الإسباني في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، نظيره روما الإيطالي على ملعب "كامب نو"، ضمن أحداث الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت ذاته، يلاقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي في قمة إنجليزية مشتعلة على ملعب الأول "آنفيلد".

وعن توقعاته، قال لاعب أبناء سخنين، علاء أبو صالح، لـ"عرب 48"، إن "برشلونة سيحكم سيطرته على كافة مجريات المباراة أمام روما، على أن يحقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة".

وأضاف أنني "أتوقع أن يحرز اللاعب ليونيل ميسي هدفا أجمل من الهدف الذي سجله اللاعب كريستيانو رونالدو من مقصية في شباك يوفنتوس".

وختم أبو صالح بالقول "أما بالنسبة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وبحسب اعتقادي فإن الأخير سيحاول السيطرة على الكرة بينما الأول سيعتمد على الهجمات المرتدة، وأنا أتوقع بأن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 مع هدف للاعب المصري محمد صلاح".