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هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 22:09

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة
من احتفالات اللاعبين والمشجعين (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حسم فريق هبوعيل إكسال صعوده وبشكل نهائي إلى مستوى الدرجة الممتازة، بعد فوزه مساء اليوم، الأربعاء، على هبوعيل أم الفحم بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

واستضاف الفريق الكسلاوي المباراة على استاد "غرين" في نتسيرت عيليت، وسط حضور أكثر من ألفي مشجع.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح اللاعب موشيه بن لولو باب التسجيل لصالح الفريق الفحماوي بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة، ثم في الدقيقة 41 أدرك اللاعب إليران حوددا هدف التعادل لصالح هبوعيل إكسال.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 68 حسم اللاعب معمر قراقرة المباراة بهدف ثان لصالح هبوعيل إكسال.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح هبوعيل أم الفحم، والتي فشل اللاعب محمود عباس في ترجمتها إلى هدف.

وبهذا الفوز حسم هبوعيل إكسال صدارة لائحة الدوري برصيد 63 نقطة وهو يبتعد بفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني، هبوعيل أم الفحم، مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

ملف خاص | يوم الأرض

#هبوعيل إكسال
#هبوعيل أم الفحم
#الدرجة الممتازة
#الدرجة الأولى

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يحسم صعوده إلى الدرجة الممتازة

من عرب 48

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