أحمد عواد: جمهور كوكب يستحق أكثر من الدرجة الأولى

حقق فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء صعودا تاريخيا إلى مستوى الدرجة الأولى، بعدما أنهى موسمه متصدرا للائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

واحتفلت الجماهير الكوكبية بالصعود بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام مكابي شفاعمرو بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، أول من أمس الأربعاء.



وقال لاعب هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، أحمد عواد، لـ"عرب 48"، إن "شعورنا لا يوصف وهذه أكبر هدية نقدمها للجماهير التي رافقتنا ودعمتنا منذ بداية الموسم، لا سيما وأنها تستحق أكثر من الدرجة الأولى".

وأضاف أننا "وعدنا الجماهير بأن نحصد بطاقة الصعود مع نهاية الموسم، وبفضل الله تمكنا من تحقيق الحلم والصعود التاريخي، ومن هنا لا بد من كلمة شكر لكل من عمل وساهم من أجل هذه الغاية سواء إن كان من إدارة أو لاعبين أو جماهير أو مدربين".

وأشار إلى أننا "واجهنا منافسة شديدة من قبل الأخوة كفر مندا الذي أعتبره فريق درجة أولى، لا سيما وأنه يضم بين صفوفه كوكبة من اللاعبين المجربين، ومن هنا أتمنى لهم الصعود من الاختبارات".

وحول ما إذا كان سيستمر باللعب في هبوعيل كوكب، ختم عواد بالقول إنني "حاليا تركيزي يصب بالاحتفال مع الفريق، على أن أقرر مصيري لاحقا".