بهاء خليل: هـ. إكسال في دمي ولن أفرط به وجمهوره

حصد فريق هبوعيل إكسال بطاقة صعوده بشكل نهائي إلى الدرجة الممتازة، وذلك قبل 3 جولات على ختام دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وحسم الفريق الكسلاوي صدارة الدوري بعد فوزه في مباراته الأخيرة على صاحب المركز الثاني، هبوعيل أم الفحم، ليوسع الفارق بينهما إلى 12 نقطة.



وعن الإنجاز التاريخي، قال مدير هبوعيل إكسال، بهاء خليل، لـ"عرب 48"، إن "هذا بفضل رب العالمين ورضا الوالدين والجمهور الذي لا أفرط به بأي ثمن".

وتطرق إلى الإشاعات التي أطلقت في أعقاب الجلسة التي عقدت بينه وإدارة هبوعيل أم الفحم، بالقول إن "هبوعيل إكسال في دمي وهو أحد أولادي ولن أبيعه بأي ثمن كان، وبدوري سأواصل خدمة هذا الفريق حتى النهاية".

وأكد أن "ما يميز هبوعيل إكسال هو الوحدة السائدة فيه سواء إن كان بين الإدارة واللاعبين والجماهير، وحينما ترى مشجعين شيبا وشبابا يحتضون بعضهم البعض هذا أكبر إنجاز بالنسبة لي".

وأضاف أنني "من هنا أتمنى كل النجاح لهبوعيل أم الفحم الذي لديه جمهور عريق، ونحن بدورنا في هبوعيل إكسال سندعمهم في مباريات الاختبار، كما أننا ندعم كل فريق عربي وعلى استعداد لتقديم الدعم المطلوب".

وختم خليل بالقول إنني "أتمنى صعود هبوعيل أم الفحم إلى الدرجة الممتازة، نظرًا إلى أن الإدارة تبذل مجهودا كبيرا هناك ولديها لاعبين ممتازين".