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الفريق السخنيني يخسر خارجيا أمام هـ. أشكلون

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 23:28

الفريق السخنيني يخسر خارجيا أمام هـ. أشكلون
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

خسر سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، أبناء سخنين، مباراته الخارجية أمام هبوعيل أشكلون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثانية من البلاي أوف السفلي بالدوري.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة الخامسة، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 79 أضاف هبوعيل أشكلون الهدف الثاني في شباك الفريق السخنيني.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق السخنيني عند 33 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف أبناء سخنين بمباراته المقبلة مكابي بيتح تيكفا يوم الأحد المقبل في استاد "الدوحة".

ملف خاص | يوم الأرض

#الفريق السخنيني
#هبوعيل أشكلون
#الدرجة العليا

من عرب 48

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