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شبيبة أبناء سخنين يفوز على شبيبة هـ. بيتح تيكفا

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 17:11

شبيبة أبناء سخنين يفوز على شبيبة هـ. بيتح تيكفا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : ربيع سواعد

حقق فريق شبيبة أبناء سخنين، اليوم السبت، فوزا بيتيا هاما على شبيبة هبوعيل بيتح تيكفا بنتيجة هدف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة 24 من دوري الدرجة العليا لفرق الشبيبة.

وجرت أحداث المباراة على ملعب التدريبات، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 80 أحرز اللاعب محمد خلايلة هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق السخنيني من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع فريق شبيبة أبناء سخنين رصيده من النقاط إلى 28 نقطة، ليوسع الفارق عن منطقة الهبوط إلى 11 نقطة قبل 6 جولات على نهاية الموسم.

ملف خاص | يوم الأرض

#شبيبة أبناء سخنين
#هبوعيل بيتح تيكفا
#الدرجة العليا
#محمد خلايلة

شبيبة أبناء سخنين يفوز على شبيبة هـ. بيتح تيكفا

شبيبة أبناء سخنين يفوز على شبيبة هـ. بيتح تيكفا

شبيبة أبناء سخنين يفوز على شبيبة هـ. بيتح تيكفا

شبيبة أبناء سخنين يفوز على شبيبة هـ. بيتح تيكفا

شبيبة أبناء سخنين يفوز على شبيبة هـ. بيتح تيكفا

من عرب 48

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