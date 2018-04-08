إدارة هـ. أم الفحم تقيل المدرب سمير عيسى

في خطوة مفاجئة أثارت استغراب المشجعين، قامت إدارة فريق الدرجة الأولى، هبوعيل أم الفحم، بإقالة المدرب سمير عيسى قبل 3 جولات على نهاية الدوري وخوض اختبارات الصعود للدرجة الممتازة.

ويعتبر عيسى المدرب الثالث الذي يتم تغييره في هبوعيل أم الفحم منذ بداية الموسم، حيث سبقه المدربين أحمد سبع وباروخ ساعر.

وقال الناطق الرسمي بلسان هبوعيل أم الفحم، المحامي باسل جبارين، لـ"عرب 48"، إن "الإدارة كانت قد جلست مع المدرب أول من أمس، الجمعة، لترتيب الأوراق ووضع النقاط على الحروف بعد النتائج المخيبة للآمال، وبناء عليه جرى الاتفاق بين الطرفين على كافة الأمور، إلا أنه على ما يبدو أن المدرب سمير عيسى لم يستطع التجاوب مع الإدارة وخوض مرحلة الاختبارات ومحاولة الصعود إلى الدرجة الممتازة".

وأضاف أننا "نتمنى للمدرب سمير عيسى دوام التقدم والنجاح، ومن ناحيتنا فإن الأمور بالفريق تسير كالمعتاد على أن يمرر المدرب رسلان يونس الحصة التدريبية اليوم".

وختم جبارين بالقول إنه "حتى الآن لا يوجد اتصالات بيننا وأي مدرب آخر، ومن المتوقع حسم هذه المسألة خلال الوقت القريب".