مهران راضي يعود لارتداء قميص الفريق السخنيني

تعاقدت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، مع اللاعب مهران راضي، وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين.

ودارت في الفترة الأخيرة مفاوضات بين الإدارة السخنينية وراضي، إلى أن تمكنت الأولى بالأخير من إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفها رغم تلقيه عروضا من فرق أخرى.

وخطف اللاعب مهران راضي الأنظار، بعدما حصد لقب دوري الأضواء لستة مواسم على التوالي، 3 منها مع هبوعيل بئر السبع ومثلها مع مكابي تل أبيب.

وسبق لراضي أن لعب بصفوف الفريق السخنيني من قبل، حيث ارتدى قميصه لمدة موسم واحد (2011-2012) خاض خلاله 32 مباراة وأحرز 13 هدفا، وهو يعتبر أحد المساهمين في وصول لفريق آنذاك إلى البلاي أوف العلوي.

وتعتبر هذه الصفقة الثالثة للفريق السخنيني استعدادا للموسم الكروي المقبل، حيث سبقه كل من اللاعب النيجيري، جورجي أكفابيو، واللاعب أمير نصار.

وبدأ الفريق السخنيني تدريباته قبل أيام استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي الوشيك، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة إلى بولندا لإقامة معسكر تدريبي.