نجوان غريّب مدربا لفريق أخاء الناصرة

تعاقدت إدارة فريق الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة، مع المدرب نجوان غريّب لقيادة الفريق بالموسم الكروي القادم 2018-2019.

وكانت الإدارة النصراوية قد وضعت معايير معينة للتعاقد مع مدرب، وبناء على ذلك تفاوضت مع عدد من المدربين قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي اليوم، الثلاثاء.

وكان غريّب قد نشأ وترعرع بصفوف الفريق النصراوي، قبل الوصول إلى الدرجة العليا والاحتراف في الدوري الإنجليزي من ثم الانتقال للتدريب وحيازة شهادة مدرب مؤهل.

ويعتبر غريّب أحد المساهمين في صعود أخاء الناصرة إلى مصاف الدرجة العليا عام 2009.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب نجوان غريّب عمل قبل سنوات ضمن الطاقم المهني لفريق الكبار بأخاء الناصرة، قبل أن يستلم مسؤولية قسم الشبيبة وتدريب فريق شبيبة أخاء الناصرة الذي ينافس بالدرجة الممتازة.