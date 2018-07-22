مدرب أخاء الناصرة: نسعى لتجهيز فريق قوي للموسم المقبل

شرع أخاء الناصرة بالتحضير للموسم الكروي المقبل 2018-2019 ضمن دوري الدرجة الممتازة، وذلك بعد التعاقد مع المدرب، نجوان غريّب، لقيادة تدريب الفريق.

ويهدف الفريق النصراوي لتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهدافه بالموسم الكروي الوشيك.

وبهذا الصدد، ذكر مدرب أخاء الناصرة، نجوان غريّب، لـ"عرب 48"، أننا "بدأنا الاستعداد للموسم الكروي المقبل بعد تسلمي زمام الأمور منذ نحو أسبوعين".

وأضاف أننا "نبحث عن عدد من لاعبي التعزيز الملائمين اجتماعيا ومهنيا لتدعيم صفوف الفريق من بينهم حارس مرمى وظهير أيسر ومدافع متأخر ولاعب خط وسط وآخر متقدم ليساند خط الهجوم، حتى يساندوا الكادر الذي يضم لاعبين ناشئين وآخرين من الموسم الماضي".

وتابع أننا "نسعى إلى تجهيز فريق قوي من أجله المنافسة على احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ذلك على أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع".

وأكمل أنني "نشأت وترعرعت بصفوف أخاء الناصرة كلاعب قبل وصولي إلى التدريب، وقد كانت لي مسيرة متواضعة ساهمت خلالها بصعود الفريق الأم إلى الدرجة العليا مرتين الأولى كلاعب بموسم 2002-2003 والأخرى كمدرب ومساعد مدرب في موسم 2008-2009".

وأردف أنني "في السنوات السبع الأخيرة عملت كمدرب لفريق الشبيبة ومسؤولا عن قسم الشبيبة، وخلال هذه السنوات كانت هناك توجهات عديدة من قبل إدارة أخاء الناصرة من أجل قيادة تدريب فريق الكبار، لكنني كنت أرفض استلام هذه المهمة في ذلك الوقت بسبب انشغالي آنذاك بخطة بناء قسم الشبيبة التي نقوم بقطف ثمارها اليوم، ومن هذا المنطلق أرى أن الوقت قد حان لذلك سيما وأنه لا ينقصنا سوى التوفيق من الله".

وأنهى غريّب بالقول إنه "من هنا أدعو كافة جماهير أخاء الناصرة والغيورين على الفريق إلى الالتفاف من حوله ودعمه طوال سيرورة الموسم على أن نكون يد واحدة من أجل إنجاح مسيرته".