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مدير هـ. إكسال: الدرجة الممتازة لن تكون نزهة بالنسبة لنا

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 18:37

مدير هـ. إكسال: الدرجة الممتازة لن تكون نزهة بالنسبة لنا
بهاء خليل (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بدأ فريق هبوعيل إكسال استعداداته لخوض غمار الموسم الكروي المقبل 2018-2019، ضمن دوري الدرجة الممتازة الذي صعد إليه مع نهاية الموسم المنقضي.

وأبرمت الإدارة الكسلاوية في الفترة الأخيرة عدة صفقات من أجلها تعزيز كادر لاعبي الفريق وتحقيق أهدافه بالموسم الوشيك.

وبهذا الصدد، قال مدير هبوعيل إكسال، بهاء خليل، لـ"عرب 48"، إننا "نستعد لخوض غمار الموسم الكروي المقبل بالشكل المطلوب، بحيث نسعى لتجهيز فريق جيد من أجل ضمان البقاء بشكل مشرف في الدوري".

وأكد أن "الدرجة الممتازة لن تكون نزهة بالنسبة لنا، بحيث قمنا بالتعاقد مع عدد من اللاعبين المجربين إلى جانب وجود عدد من اللاعبين المحليين الناشئين".

وأشار إلى أن "الفريق سيعتمد بالأساس على اللاعبين العرب ومن بينهم لاعبي إكسال، ونحن على ثقة بهم سعيًا نحو تحقيق أهدافنا بالموسم الوشيك".

وختم خليل بالقول إننا "ندرس إقامة معسكر تدريبي في البلاد، وخلال المباريات الودية التي سنخوضها سنقرر فيما لو كان الفريق بحاجة للتعاقد مع لاعبين آخرين".


#بهاء خليل
#الدرجة الممتازة
#هبوعيل إكسال

من عرب 48

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