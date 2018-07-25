أسامة مريح: هـ. البعينة سيكون ضمن فرق القمة

يستعد فريق هبوعيل البعينة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء التدريبات استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي المقبل 2018-2019 ضمن دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

وتسعى إدارة هبوعيل البعينة إلى تجهيز فريق قوي من أجله المنافسة على أحد المراكز المتقدمة.

وقال مدرب هبوعيل البعينة، أسامة مريح، لـ"عرب 48"، إننا "سنبدأ التدريبات الاستعدادية للموسم الوشيك مطلع الشهر المقبل، وبدورنا نعد بأن يكون لدينا فريق قوي من أجله المنافسة على أحد المراكز الخمسة الأولى بالموسم المقبل".

وأضاف أن "كادر اللاعبين بات شبه مكتمل، وفي المرحلة الحالية لا ينقصنا سوى لاعب واحد بوظيفة مدافع أيسر، علمًا أن هناك مفاوضات تجري بهذا الصدد".

وأشار مريح إلى أن "هدفنا في الموسم المقبل هو الاعتماد على اللاعبين المحليين إلى جانب لاعبي التعزيز الذين قمنا بالتعاقد معهم، بالإضافة إلى العمل على تجهيز فريق قوي من أجله الانخراط في البلاي أوف العلوي".

وختم بالقول إنه "من هنا أعد الجماهير بأن يكون لدينا فريق جيد مثلما عودناهم منذ تسلمنا زمام الأمور بالموسم المنصرم، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع في النهاية".