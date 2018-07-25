مدرب أبناء زلفة: قمنا بتجهيز فريق يليق بالدرجة الأولى

بدأ فريق أبناء زلفة استعداداته لخوض غمار الموسم الكروي المقبل 2018-2019، ضمن دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وتعمل إدارة أبناء زلفة كل ما بوسعها من أجل تحضير فريق يليق بالدرجة الأولى بعد تحقيق الصعود التاريخي الموسم المنصرم.

وقال مدرب أبناء زلفة، نبيل أمارة، لـ"عرب 48"، إن "الاستعدادات للموسم الكروي الوشيك تجري على قدم وساق، بحيث قمنا بتجهيز فريق يليق بالدرجة الأولى".

وأضاف أننا "نهدف إلى تقديم كرة قدم حديثة وجميلة، كما المنافسة على البقاء بشكل مبكر ومشرف في الدوري".

وأشار إلى أن "كادر اللاعبين لا زال ينقصه لاعبان الأول بوظيفة مهاجم والآخر مدافع، وبدورنا ندرس فكرة إقامة معسكر تدريبي خارج البلاد أواخر شهر آب/أغسطس المقبل".

وختم أمارة بالقول إننا "بدون شك حققنا حلم جمهور لطالما انتظر تحقيقه على مدار سنوات عديدة، ومن هذا المنطلق فإن المشجعين مطالبين بانتماء ودعم أكبر سيما وأننا الآن في الدرجة الأولى، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".