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الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

تاريخ النشر: 28/07/2018 - 23:00

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل
صور من المباراة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

استهل فريق اتحاد أبناء سخنين مشواره في الموسم الكروي الجديد 2018-2019، بالتعادل بدون أهداف أمام ضيفه هبوعيل الخضيرة، ضمن المنافسة على كأس التوتو لفرق الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وشهدت تشكيلة الفريق السخنيني غياب عدد من اللاعبين بالإضافة إلى عدم وقوف المدرب، بيني بن زاكن، على الخطوط بسبب عدم تمريرهم لدى سلطة مراقبة الميزانيات.

وبدا الفريق السخنيني بشكل أفضل من نظيره خلال مجريات المباراة، وقد وصل لفرص تهديفية عديدة غير أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل الشباك.

وعاد لاعبو الفريق السخنيني في الأيام الأخيرة من معسكر تدريبي كان قد أقيم في بولندا، حيث تمكن خلاله من الفوز في مباراتين وديتين على فريقين من الدرجتين الثالثة والرابعة هناك.

وبهذا التعادل، حصد الفريق السخنيني نقطته الأولى في كأس التوتو، علمًا أنه يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من فرق هبوعيل الخضيرة وهبوعيل كريات شمونة ومكابي حيفا ومكابي نتانيا.

هذا، وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين بمباراته المقبلة مكابي حيفا يوم الثلاثاء المقبل.


#اتحاد أبناء سخنين
#الفريق السخنيني
#كأس التوتو
#هبوعيل الخضيرة
#الدرجة العليا
#استاد الدوحة

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

الفريق السخنيني يستهل الموسم الجديد بالتعادل

من عرب 48

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