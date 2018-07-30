حنا فرهود: دبورية تستحق فريقا في درجات أعلى

شرع النادي الرياضي دبورية باستعداداته لخوض غمار الموسم الكروي الوشيك 2018-2019، وذلك ضمن مصاف الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب".

وتعمل إدارة فريق دبورية كل ما بوسعها من أجل تجهيز فريق على أن تكون له كلمة قوية بالموسم المقبل.

وبهذا الصدد، قال مدرب النادي الرياضي دبورية، حنا فرهود، لـ"عرب 48"، إننا "نستعد بالشكل المطلوب للموسم الكروي الوشيك، بحيث أن اعتمادنا بالأساس سيكون على اللاعبين العرب، وبدوري لا أؤمن بالكوكبة النجومية إنما باللاعبين الذين يستبسلون ويحاربون على أرضية الملعب".

وأضاف أن "كادر لاعبي الفريق بات مكتملا، وهناك إمكانية لتوسيعه من خلال ضم لاعب أو اثنين، وأنا أؤمن بالقدرات الموجودة على أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع".

وأشار إلى أن "إدارة الفريق تبذل قصارى جهدها من أجل إقامة معسكر تدريبي خارج البلاد في منتصف الشهر الوشيك".

ونوه أن "الإدلاء بتصريحات رنانة لن يكون من نصيب فريقنا، مع الإشارة إلى أن هدفنا هو اللعب من مباراة لأخرى والمنافسة على احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى".

وتابع أن "دبورية متعطشة للنجاح ولديها جمهور غيور ويضحي من أجل الفريق، وبالتالي هم يستحقون فريقا في درجات أعلى من الدرجة الثانية".

وختم فرهود بالقول إنني "أتوجه بالشكر لإدارة فريق دبورية على منحي الثقة مجددا بعد استلامي زمام الأمور من الموسم الماضي، وأنا آمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع وأن أكون شريكا إلى جانب اللاعبين من أجل تشريف دبورية على أكمل وجه".