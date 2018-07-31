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أشرف رباح يعزز صفوف أخاء الناصرة

تاريخ النشر: 31/07/2018 - 19:18

أشرف رباح يعزز صفوف أخاء الناصرة
مدرب أخاء الناصرة واللاعب أشرف رباح
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

وقع اللاعب، أشرف رباح، ابن قرية جديدة المكر على عقد يقضي بانضمامه لصفوف فريق الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة.

وكانت آخر محطات رباح بالموسم الماضي مع فريق الدرجة الأولى، هبوعيل أم الفحم، وهناك لفت الأنظار من خلال العروض الكروية التي قدمها.

وقال اللاعب، أشرف رباح، لـ"عرب 48"، إنني "سعيد جدا بالانضمام لصفوف أخاء الناصرة، وبدوري سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق أهداف الفريق بالموسم القادم".

وأضاف أنني "تلقيت عروضا من مختلف الفرق في الدرجتين الممتازة والأولى، لكنني بالأخير فضلت التوقيع مع أخاء الناصرة الذي لطالما كنت أرغب بارتداء قميصه".

وتابع أن "هدفنا في الموسم المقبل هو المنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة وضمان اللعب في البلاي أوف العلوي، وكلنا أمل بأن نتمكن من تحقيق ذلك".

وختم رباح بالقول إن "أخاء الناصرة لديه جمهور مميز وعريق، ومن ناحيتنا سنقدم كل ما بوسعنا من أجل تشريف الناصرة على أكمل وجه، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع في النهاية".


#أشرف رباح
#أخاء الناصرة
#الدرجة الممتازة

أشرف رباح يعزز صفوف أخاء الناصرة

من عرب 48

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