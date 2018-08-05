أبو العم: هـ. أم الفحم سينافس بقوة على الصعود للممتازة

عاد فريق هبوعيل أم الفحم، أمس السبت، من معسكر تدريبي أقيم في شمال البلاد، استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي الوشيك 2018-2019 ضمن دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وتبذل الإدارة الفحماوية كل ما بوسعها من أجل تحضير فريق قوي من أجله المنافسة على الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة.

وبهذا الصدد، قال إداري هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، لـ"عرب 48"، إننا "قمنا بتحضير فريق من أجله المنافسة بقوة على الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة، مع الإشارة إلى أنه لا زال ينقصنا التعاقد مع لاعبين أو 3 حتى اكتمال الكادر بشكل نهائي".

وأضاف أن "كادر الفريق يضم 8 لاعبين من أم الفحم، ونحن نعمل وفق استراتيجية لعدة سنوات من خلالها نسعى إلى أن يكون غالبية لاعبي التشكيلة الأساسية للفريق من أم الفحم بالإضافة إلى عدد من لاعبي التعزيز".

وأشار إلى أن "مكانة هبوعيل أم الفحم في العامين القريبين لا بد أن تكون في الدرجة الممتازة، سيما وأنه يستحق الوصول أيضًا إلى الدرجة العليا بالنظر إلى القاعدة الجماهيرية العريقة التي يمتلكها".

وعن الموسم الماضي، أكد أننا "حققنا نجاحا كبيرا رغم عدم الصعود إلى الدرجة الممتازة في نهاية المطاف، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا كإدارة استلمنا زمام الأمور في وقت متأخر، ومع ذلك تمكنا من أن نكون ندا قويا لباقي الفرق المنافسة ووصلنا إلى اختبارات الصعود".

وحول العقوبة التي فرضت عليه مع نهاية الموسم المنصرم، تطرق بالقول إن "العقوبة كانت لها أثر كبير على الصعيد المادي، لكن في الوقت ذاته أستبعد أن تؤثر على الفريق من الناحية المهنية، وكلي أمل بألا تكرر الأعمال التي أقدم عليها بعض المشجعين، وأنا واثق بأن جمهورنا على قدر كاف من المسؤولية".

وختم أبو العم بالقول إنني "من هنا أناشد جماهير هبوعيل أم الفحم بالتحلي بالصبر لأنه مفتاح الفرج، كما أدعوهم إلى الالتفاف حول الفريق ودعم الفريق من بداية الموسم وحتى نهايته وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".