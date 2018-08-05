الفريق السخنيني يعزز صفوفه بضم مدافع أجنبي

تعاقدت إدارة سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، مع اللاعب كليفيد ديكامونا، الذي يلعب بوظيفة مدافع بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وبحسب ما جاء على لسان الناطق باسم الفريق السخنيني، منذر خلايلة، فإن "مدافع منتخب الكونغو البالغ من العمر 28 عاما، وقع على عقد لمدة موسمين مع الفريق".

وسبق لديكامونا أن لعب في درجات دنيا بإنجلترا وفرنسا، وكانت آخر محطاته مع فريق بلاتانياس اليوناني الذي هبط من الدوري الأول بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير.

وفي المقابل، قامت إدارة الفريق السخنيني بتحرير اللاعب، محمد بدارنة، لينتقل للعب مع النادي الرياضي أشدود، وسبقه أيضًا اللاعب جوردان فوشيه الذي انضم لفريق ريد ستار الفرنسي.

ولم تعلن الإدارة السخنينية بعد عن تمرير مدرب الفريق، بيني بن زاكن، وعدد من اللاعبين لدى سلطة مراقبة الميزانيات.

ويستعد الفريق السخنيني لاستئناف مبارياته ضمن كأس التوتو لفرق الدرجة العليا، عندما يحل ضيفا على هبوعيل كريات شمونة بعد غد، الثلاثاء.