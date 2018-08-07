أخاء الناصرة يحقق فوزه الأول بكأس التوتو

حقق فريق أخاء الناصرة الفوز على هبوعيل عكا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من منافسات كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق الضيف من عكا باب التسجيل بهدف في الدقيقة 16، ثم في الدقيقة 19 أدرك اللاعب أحمد دراوشة هدف التعادل لصالح الفريق النصراوي.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 75 أضاف اللاعب نواف بزيع الهدف الثاني لصالح أخاء الناصرة، لتحسم المباراة من خلاله لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز رفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يحتل المركز الثاني بفارق هدف واحد عن المتصدر هبوعيل إكسال.

وسيلاقي الفريق النصراوي في مباراته المقبلة والأخيرة بدور المجموعات لكأس التوتو هبوعيل إكسال يوم الخميس المقبل، والتي ستحسم هوية المتأهل للدور المقبل من كأس التوتو.