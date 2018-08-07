هـ. إكسال يتعادل أمام هـ. نتسيرت عيليت بالوقت القاتل

تمكنّ فريق هبوعيل إكسال من تحقيق تعادل مثير أمام مضيفه من نتسيرت عيليت بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية من منافسات كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تأخر الفريق الكسلاوي بهدفين أحرزهما الفريق المضيف في الدقائق 6 و22.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 76 اقتنص اللاعب تسيون تسيماح هدف التعادل من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح هبوعيل إكسال، ثم في الدقيقة 90 تمكن اللاعب وائل مريسات من إدراك هدف التعادل لصالح الفريق الضيف.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق هدف واحد عن أخاء الناصرة الذي يحتل المركز الثاني.

وسيواجه هبوعيل إكسال في مباراته الختامية بدور المجموعات شقيقه أخاء الناصرة، والتي ستحسم هوية المتأهل للدور المقبل من كأس التوتو.