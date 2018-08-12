الفريق السخنيني ينهي مشواره بكأس التوتو

أنهى فريق اتحاد أبناء سخنين مشواره في كأس التوتو لفرق الدرجة العليا، بعد تعادله في مباراته الخارجية أمام مكابي نتانيا بنتيجة هدف لكل منهما، مساء اليوم الأحد.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 افتتح الفريق السخنيني باب التسجيل من ضربة جزاء نفذها اللاعب فراس مغربي.

ومع دخول المباراة للوقت بدل الضائع وتحديدًا في الدقيقة 96 تمكنّ الفريق المضيف من إدراك هدف التعادل في شباك الفريق السخنيني.

وللمباراة الرابعة على التوالي، غاب عن تشكيلة الفريق السخنيني عدد من اللاعبين إلى جانب المدرب، بيني بن زاكن، بسبب عدم تمريرهم لدى سلطة مراقبة الميزانيات.

وعلى صعيد الدوري، يستعد الفريق السخنيني لاستضافة هبوعيل رعنانا في باكورة مبارياته بالدرجة العليا يوم 25 من الشهر الجاري.