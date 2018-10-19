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أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 21:48

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل
صور من المباراة
عرب ٤٨ / وديع جبارين

افترق فريقا أبناء زلفة وهبوعيل باقة الغربية بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما بالنتيجة 1-1، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 افتتح الفريق المضيف من زلفة باب التسجيل بواسطة لاعبه بلال سبع، ثم في الدقيقة 89 أدرك اللاعب أوهدي كادوسي هدف التعادل لصالح هبوعيل باقة الغربية.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب الفريق الباقاوي، راؤول غارشوموف، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 66.

وبهذا التعادل رفع أبناء زلفة رصيده من النقاط إلى 16 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد هبوعيل باقة الغربية 14 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#هبوعيل باقة الغربية
#أبناء زلفة
#الدرجة الأولى

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

أبناء زلفة وهـ. باقة يفترقان بالتعادل

من عرب 48

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