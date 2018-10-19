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الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 21:38

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس
صور من المباراة
عرب ٤٨ / نزيه سلطان

خسر النادي الرياضي الطيرة مباراته البيتية أمام هبوعيل القدس بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت المباراة على ملعب اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.

واسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال احداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 افتتح هبوعيل القدس باب التسجيل، وفي الدقيقة 70 أضاف الفريق المضيف هدفه الثاني، وفي الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع جاء هدف الفريق الطيراوي الوحيد من نيران صديقة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق الطيراوي عند 8 نقاط وهو يحتل المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الفريق الطيراوي
#هبوعيل القدس
#الدرجة الأولى

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

الفريق الطيراوي يخسر أمام هـ. القدس

من عرب 48

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