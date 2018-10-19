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هـ. إكسال يفوز على سكتسيا نس تسيونا

تاريخ النشر: 19/10/2018 - 19:43

هـ. إكسال يفوز على سكتسيا نس تسيونا
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

فاز فريق هبوعيل إكسال في مباراته البيتية، اليوم الجمعة، على سكتسيا نس تسيونا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 افتتح الفريق المضيف باب التسجيل بواسطة لاعبه تسيون تسيماح، ثم في الدقيقة 76 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل.

وفي الدقيقة 86 حسم اللاعب دييغو ساليس المباراة بهدف ثان لصالح هبوعيل إكسال.

وبهذا الفوز رفع الفريق الكسلاوي رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل هبوعيل إكسال بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل العفولة يوم الجمعة القادم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#هبوعيل إكسال
#سكتسيا نس تسيونا
#الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يفوز على سكتسيا نس تسيونا

هـ. إكسال يفوز على سكتسيا نس تسيونا

هـ. إكسال يفوز على سكتسيا نس تسيونا

هـ. إكسال يفوز على سكتسيا نس تسيونا

هـ. إكسال يفوز على سكتسيا نس تسيونا

من عرب 48

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