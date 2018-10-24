أدهم هادية: هـ. إكسال في المسار الصحيح

تمكن فريق هبوعيل إكسال من مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية سعيًا نحو الهروب من قاع اللائحة، بعدما فاز في مباراته الأخيرة أمام سكتسيا نس تسيونا بالنتيجة 2-1.

ويحتل الفريق الكسلاوي المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، وهو يستعد حاليا لمباراته الخارجية المقبلة أمام هبوعيل العفولة المقررة بعد غد، الجمعة.

وبهذا الصدد، قال مدرب هبوعيل إكسال، أدهم هادية، لـ"عرب 48"، إننا "حصدنا 3 نقاط مهمة جدا في المباراة الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز الثقة ورفع معنويات اللاعبين، وبحسب اعتقادي نحن في المسار الصحيح".

وأضاف أن "الفريق في تقدم ملحوظ من ناحية الأداء وإيمان اللاعبين بالخطة الجديدة التي وضعناها، وأنا راض عن الأجواء بالفريق لكن مع ذلك فإنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، وأنا أعمل جاهدا على عدة جوانب من بينها رفع اللياقة البدنية وتعزيز وتيرة اللعب على أرضية الملعب حتى نتمكن من التقدم أكثر بلائحة الدوري".

وتابع أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الوشيكة أمام هبوعيل العفولة، وأنا على ثقة بأن استمرارية تحسن الفريق ستساهم في حصدنا للنقاط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لدينا مباراة مؤجلة أيضًا وعلينا استغلال كل نقطة ".

وختم هادية بالقول إنني "أثمن عاليا مجهود وثقة الجماهير بالفريق، ومن هنا أدعوهم لمواصلة مرافقة الفريق ودعمه خصوصًا في هذه الفترة المهمة".