فايد حسون: نستعد للديربي الطمراوي ونسعى لمواصلة الفوز

يستعد فريق مكابي طمرة لخوض مباراة الديربي أمام شقيقه شباب طمرة بعد غد، الجمعة، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ".

ويتصدر مكابي طمرة ترتيب لائحة الدوري برصيد 11 نقطة وهو يبتعد بفارق 3 نقاط عن شباب طمرة الذي يحتل المركز السادس.

وعن المباراة الأخيرة لمكابي طمرة، قال مدرب الفريق، فايد حسون، لـ"عرب 48"، إننا "لعبنا أمام فريق قوي وقد حققنا فوزا صعبا على الأخوة عرابة بإرادة وإصرار اللاعبين".

وأضاف أنني "حضرت إلى مكابي طمرة من أجل قيادته نحو اعتلاء قمة الدوري ومنها نحو تحقيق الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى، وأنا أرى بأننا في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا هذا الموسم".

وأشار إلى أننا "ندرس إمكانية تعزيز الفريق من خلال التعاقد مع لاعب في الحلقة الأمامية".

وعن مباراة الديربي الوشيكة، أكد أنه "من المعروف أن كل مباراة ديربي لها قواعدها الخاصة، ناهيك عن أنه ليس هناك فريق أفضل من الآخر، كما أنه لا يوجد هناك أي تأثير لمكان الفريقين في لائحة الدوري، وبالتالي فإن المباراة ستكون أمام فريق قوي وعنيد، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث".

ودعا حسون "جماهير الفريقين لتقديم الدعم للاعبين في المباراة، كما أشدد على أهمية التحلي بالروح الرياضية والاستمتاع فقط بحضور المباراة".

وختم حديثه بالقول إن "هناك عدة فرق بالدوري أبدت استعدادها للمنافسة على الصعود، وأنا أرى بأن الصعود بالأخير سيكون من حليف الفريق الذي سيكون له نفس طويل ويتحلى بالصبر".