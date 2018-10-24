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محمد سمارة يعود لتدريب الفريق الطيراوي

تاريخ النشر: 24/10/2018 - 17:13

محمد سمارة يعود لتدريب الفريق الطيراوي
المدرب محمد سمارة (تصوير: نزيه سلطان)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

عاد المدرب محمد سمارة وبشكل نهائي إلى تدريب فريق الدرجة الأولى، النادي الرياضي الطيرة، بعدما قدم استقالته في نهاية الأسبوع المنصرم.

وكان سمارة قد اجتمع مع إدارة الفريق، أمس الثلاثاء، وبناء عليه تقرر عودته إلى التدريب بعد ضغوطات من قبل أعضاء الإدارة واللاعبين والجماهير.

وقدم سمارة استقالته بشكل مفاجئ عقب مباراة الفريق الطيراوي الأخيرة أمام هبوعيل القدس، لأسباب رفض الخوض بها خلال حديث سابق معه.

ويستعد الفريق الطيراوي لخوض مباراته الخارجية أمام عيروني نيشر والمقررة غدا، الخميس، ضمن أحداث الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل النادي الرياضي الطيرة المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 8 نقاط.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محمد سمارة
#الفريق الطيراوي
#الدرجة الأولى

من عرب 48

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