تعادل للأخاء وخسارة لأبناء اللد وهبوعيل إكسال

تعادل فريق أخاء الناصرة اليوم، الجمعة، في مباراته البيتية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بدون أهداف، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة.

ووصل الفريق النصراوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق النصراوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل كتمون القدس يوم الجمعة المقبل.

من مباراة هبوعيل إكسال

خسارة لأبناء اللد وهبوعيل إكسال

للمباراة الرابعة على التوالي، لم ينجح فريق أبناء اللد في تحقيق الفوز وذلك بعدما خسر اليوم مباراته البيتية أمام هبوعيل رمات هشارون بنتيجة هدف يتيم.

وجاء هدف الفوز لصالح الفريق الخصم من نيران صديقة بعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق اللداوي عند 5 نقاط وهو يحتل المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيخوض أبناء اللد مباراته المقبلة أمام هبوعيل أشكلون على ملعب الأخير يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي مباراة أخرى، خسر فريق هبوعيل إكسال أمام هبوعيل العفولة بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأخير.

وتمكن الفريق الكسلاوي من الحفاظ على نظافة شباكه على مدار الوقت الأصلي للمباراة، إلا أن تلقى هدفا مباغتا في الوقت بدل الضائع ليحسم من خلاله الفريق الخصم الفوز لصالحه.

وبهذه الخسارة بقي برصيد هبوعيل إكسال 7 نقاط وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف هبوعيل إكسال بمباراته المقبلة نظيره هبوعيل مرمورق يوم الجمعة المقبل.