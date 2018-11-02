هـ. إكسال يعود للانتصارات والأخاء يواصل تعثره بالدوري

عاد فريق هبوعيل إكسال لتذوق طعم الانتصارات بعد فوزه اليوم، الجمعة، على ضيفه هبوعيل مرمورق بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الكسلاوي، اللاعب محمد بدارنة بعد مرور أقل من نصف ساعة على بداية اللقاء.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 10 نقاط وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل هبوعيل إكسال بمباراته المقبلة ضيفا على بيتار تل أبيب الرملة يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

أخاء الناصرة يواصل تعثره بالدوري

للمباراة الرابعة على التوالي، لم ينجح فريق أخاء الناصرة في تحقيق الفوز، وذلك بعدما خسر خارجيا اليوم، الجمعة، أمام هبوعيل كتمون القدس بالنتيجة 1-3.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدفين أحرزهما في الدقائق 11 و31.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 تلقت شباك الفريق النصراوي هدفا ثالثا، وفي الدقيقة 81 تمكن اللاعب عيدو إكسبراد من تقليص الفارق وتسجيل هدف الأخاء الوحيد.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 10 نقاط وهو يحتل المركز الثاني عشر حاليا بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق النصراوي بمباراته المقبلة نظيره هبوعيل عكا يوم الجمعة المقبل.