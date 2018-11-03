اللاعب محمود خليل ينتقل للعب في إسبانيا

وقع اللاعب محمود جمال خليل (20 عاما) ابن بلدة البعنة، على عقد احترافي يقضي بانتقاله للعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وخاض خليل على مدار الفترة الماضية اختبارات مع الفريق الإسباني، غوادالاخارا، إلى أن تم قبوله بشكل رسمي وتوقيعه على عقد لمدة موسم واحد.

وبهذا الصدد، قال اللاعب محمود خليل، لـ"عرب 48"، إنه "ينتابني شعور جميل جدا خصوصًا عندما تنتقل لمسيرة كروية جديدة واحترافية، وأنا أهدف لأن أكون لاعبا ذو شهرة عالمية وسأبذل قصارى جهدي من أجل رفع اسم بلدي ومجتمعنا عاليا".

وأضاف أنني "قررت خوض هذه التجربة بإلحاح من والدي الذي لطالما وقف إلى جانبي وآمن بقدراتي، رغم أن توجهي كان نحو طلب العلم في البداية لكن سرعان ما اقتنعت بإصرار والدي وحلمه بأن أصبح لاعبا مشهورا".

وأشار إلى أن "هناك فارق كبير بين اللعب في البلاد وخارجها خصوصًا في القارة الأوروبية على كافة الأصعدة، وبناء على ذلك قررت خوض هذه التجربة الاحترافية على أمل بأن تكون هذه البداية نحو تحقيق النجاح".

وتابع أنني "أحلم باللعب والوصول إلى أعلى المستويات، وأنا أتمنى أن أصل يوما ما إلى إحدى الفرق العريقة ومن بينها فرق العاصمة الإسبانية مدريد".

وختم خليل بالقول إنني "من هنا أتوجه بالشكر لكل من دعمني ووقف إلى جانبي بوصولي إلى هذه المرحلة، وأخص بالذكر عائلتي والمدرب محمد فيصل تيتي، وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".