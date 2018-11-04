أحمد سبع يتحدث عن انتقاله لتدريب هـ. كفر كنا

تعاقدت إدارة فريق الدرجة الأولى، هبوعيل كفر كنا، وبشكل رسمي مع المدرب أحمد سبع لقيادة الفريق خلفا للمدرب أدهم زعبي.

ومن المقرر أن يشرف سبع على أولى تدريبات الفريق الكناوي اليوم، الأحد، استعدادا لخوض المباراة البيتية الوشيكة أمام هبوعيل أم الفحم يوم الجمعة المقبل.

وبهذا الصدد، قال المدرب أحمد سبع، لـ"عرب 48"، إنه "اتخذت قراري بالانتقال لتدريب هبوعيل كفر كنا من منطلق رغبتي في التقدم بمسيرتي التدريبية، ناهيك عن أن هذا الفريق هو بمثابة بيتي الثاني سيما وأنني سبق ولعبت بصفوفه من قبل، وأنا أثمن عاليا الثقة التي منحتني إياها الإدارة لقيادة الفريق الكناوي".

وأضاف "بالنسبة لفريقي الأم اتحاد أبناء مجد الكروم، فقد رحلت عنه بالتراضي والتنسيق مع إدارة الفريق وعلى رأسها سمير مناع ومحمود زيحو اللذين أكن لهما كل التقدير والاحترام، ومن هنا أتمنى لهم التوفيق والنجاح".

وأشار إلى أن "هدف هبوعيل كفر كنا هو البقاء بشكل مشرف في الدوري، وبدوري سأبذل قصارى جهدي من أجل جلب النجاح للفريق والتقدم أكثر بلائحة الدوري".

وتابع أنني "أؤمن بالخامات الكروية الموجودة في هبوعيل كفر كنا، ومما لا شك فيه أن المدرب السابق أدهم زعبي قام بتحضير فريق ممتاز، ومن ناحيتي سأكمل المسيرة بالشكل المطلوب وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".

وختم سبع بالقول إنني "من هنا أدعو جماهير هبوعيل كفر كنا لمرافقتنا ودعمنا كون الفريق بأمس الحاجة لهم في هذه الفترة".