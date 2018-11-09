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أخاء الناصرة يعود إلى مسار الانتصارات

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 17:28

أخاء الناصرة يعود إلى مسار الانتصارات
عرب ٤٨

عاد فريق أخاء الناصرة لتذوق طعم الانتصارات بعد فوزه مساء اليوم، الجمعة، على ضيفه هبوعيل عكا بنتيجة هدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور المئات من مشجعي الفريق النصراوي.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الوقت بدل الضائع أحرز اللاعب أحمد دراوشة هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح أخاء الناصرة في شباك هبوعيل عكا.

وبهذا الفوز رفع الفريق النصراوي رصيده من النقاط إلى 13 نقطة وهو يحتل المركز الحادي عشر بترتيب لائحة الدوري.

وعانى أخاء الناصرة من سوء النتائج في المباريات الأخيرة، بحيث أن فوزه الأخير كان في الجولة السابعة على حساب أبناء اللد (2-1).

وسيحل الفريق النصراوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم 30 من الشهر الجاري.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أخاء الناصرة
#هبوعيل عكا
#الدرجة الممتازة

من عرب 48

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