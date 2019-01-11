الفريق السخنيني يبرم أولى صفقاته الشتوية

تعاقدت إدارة فريق اتحاد أبناء سخنين، مع اللاعب سهيل أرملي ابن مدينة شفاعمرو، قادما من فريق بني يهودا، وذلك بعقد يمتد لمدة سنتين ونصف.

ويجيد أرملي اللعب في خط المقدمة، ما سيساعد الفريق السخنيني في الهجوم في الوقت الذي يعاني فيه من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب لعنة الإصابات.

ويبحث اتحاد أبناء سخنين عن لاعبين مجربين آخرين من أجل التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو بصدد الاستغناء عن خدمات عدد آخر من لاعبيه.

ويسعى سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا إلى ترتيب أوراقه من جديد من أجل إنهاء سلسلة النتائج السلبية منذ بداية الموسم، والهروب من قاع اللائحة.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثالث عشر أسفل الخط الأحمر بترتيب لائحة الدوري برصيد 15 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد أبناء سخنين سيحل بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل الخضيرة يوم غد، السبت.