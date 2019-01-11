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تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 17:45

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

عاد فريق أخاء الناصرة بنقطة من مباراته الخارجية أمام هبوعيل نتسيرت عيليت بعد تعادلهما سلبيًا 0-0، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في العفولة بسبب خضوع استاد "غرين" في نتسيرت عيليت للزراعة بالعشب الشتوي، وسط حضور المئات من المشجعين.

ووصل الفريق النصراوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أن الحظ لم يحالفه في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وافتقدت تشكيلة الأخاء للاعب محمد خطيب بسبب كثرة البطاقات الصفراء في سجله.

وتعتبر هذه المباراة الأولى للفريق النصراوي تحت قيادة مدربه الجديد، موطي إيفانير، الذي لم يقف على الخطوط بسبب عدم المصادقة بعد على عقده في سلطة مراقبة الميزانيات.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 20 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر حاليا بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل مرمورق يوم الجمعة المقبل.


#أخاء الناصرة
#هبوعيل نتسيرت عيليت
#الدرجة الممتازة

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

تعادل ثالث على التوالي لأخاء الناصرة بالدوري

من عرب 48

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