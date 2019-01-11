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نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 18:23

نتائج مباريات الفرق العربية بمختلف الدرجات
من مباراة طمرة ومجد الكروم
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والثانية والثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 19)

هبوعيل نتسيرت عيليت (0-0) أخاء الناصرة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 17)

هبوعيل كريات أونو (0-2) أبناء يافا

بيتار رمات غان (5-0) اتحاد أبناء جت

شمشون أبناء الطيبة (2-1) شباب الطيبة

هبوعيل كفر قاسم (3-0) هبوعيل هود هشارون

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 17)

عيروني كسيفة (1-3) مكابي أشدود

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 17)

مكابي معلوت ترشيحا (4-0) الأخوة يركا

بيتار نهاريا (3-1) أخاء عكا

الأخوة كفر مندا (4-0) أبناء الجولان والجليل

أبناء مجد الكروم (0-3) مكابي طمرة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 17)

أبناء الفريديس (4-2) مكابي عرب النجيدات

أبناء مصمص (2-1) هبوعيل بيت شان

هبوعيل رموت منشيه (1-4) أخاء إكسال

أبناء كفر قرع (0-4) أبناء الرينة

هبوعيل دالية الكرمل (1-0) أبناء باقة

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 16)

الأخوة سخنين (3-4) هبوعيل نهاريا

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 14)

شباب الهواشلة (3-1) مكابي أشكلون

هبوعيل شقيب السلام (1-3) مكابي بئر السبع

نادي كرة قدم بئر السبع (1-2) شباب رهط

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 14)

النادي الرياضي بردس حنا (9-0) بيتار عين ماهل

هبوعيل البطوف (2-2) مكابي غيفعات أولغا

مكابي أم الفحم (1-0) هبوعيل عين السهلة

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 14)

أبناء قلنسوة (2-2) بيتار حيفا

الأخوة الفريديس (0-0) هبوعيل كريات حاييم

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 16)

هبوعيل بردسية (7-0) نادي كرة قدم كفر قاسم

مكابي نتانيا (3-2) أبناء الطيرة

هبوعيل قلنسوة (5-0) عيروني أريئيل

شباب الطيرة (4-0) هبوعيل جلجولية


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من عرب 48

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