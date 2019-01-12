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نتائج مباريات الفرق العربية في شتى الدرجات

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 20:48

نتائج مباريات الفرق العربية في شتى الدرجات
(عرب 48)
عرب ٤٨

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 17)

النهضة الناصرة (2-1) أبناء كابول

شباب طمرة (0-0) مكابي نحف

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 17)

أبناء عرعرة عارة (1-0) النادي الرياضي دبورية

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 16)

مكابي العرامشة دنون (2-2) أبناء البعنة

أبناء دير الأسد (0-3) الأخوة شعب

أبناء طوبا الزنغرية (2-0) شباب سخنين

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 14)

الأهلي طمرة (1-2) مكابي يافة الناصرة

مكابي كريات يام (0-4) بيتار كفر كنا

النادي الرياضي شفاعمرو (1-3) نادي كرة قدم البعينة

أبناء بئر المكسور (8-1) شباب عيلوط

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 14)

أخاء عرعرة عارة (1-2) بيتار أم الفحم

هبوعيل الزرازير (0-7) النادي الرياضي كفر كنا

شباب إكسال (3-0) هبوعيل الناصرة


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#الدرجة الثالثة

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