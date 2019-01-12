نتائج مباريات الفرق العربية في شتى الدرجات

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 17)
النهضة الناصرة (2-1) أبناء كابول
شباب طمرة (0-0) مكابي نحف
الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 17)
أبناء عرعرة عارة (1-0) النادي الرياضي دبورية
الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 16)
مكابي العرامشة دنون (2-2) أبناء البعنة
أبناء دير الأسد (0-3) الأخوة شعب
أبناء طوبا الزنغرية (2-0) شباب سخنين
الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 14)
الأهلي طمرة (1-2) مكابي يافة الناصرة
مكابي كريات يام (0-4) بيتار كفر كنا
النادي الرياضي شفاعمرو (1-3) نادي كرة قدم البعينة
أبناء بئر المكسور (8-1) شباب عيلوط
الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 14)
أخاء عرعرة عارة (1-2) بيتار أم الفحم
هبوعيل الزرازير (0-7) النادي الرياضي كفر كنا
شباب إكسال (3-0) هبوعيل الناصرة
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