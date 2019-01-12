نتائج مباريات الفرق العربية في شتى الدرجات

جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج الفرق العربية في الدرجات الثانية والثالثة.

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 17)

النهضة الناصرة (2-1) أبناء كابول

شباب طمرة (0-0) مكابي نحف

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 17)

أبناء عرعرة عارة (1-0) النادي الرياضي دبورية

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 16)

مكابي العرامشة دنون (2-2) أبناء البعنة

أبناء دير الأسد (0-3) الأخوة شعب

أبناء طوبا الزنغرية (2-0) شباب سخنين

الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 14)

الأهلي طمرة (1-2) مكابي يافة الناصرة

مكابي كريات يام (0-4) بيتار كفر كنا

النادي الرياضي شفاعمرو (1-3) نادي كرة قدم البعينة

أبناء بئر المكسور (8-1) شباب عيلوط

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 14)

أخاء عرعرة عارة (1-2) بيتار أم الفحم

هبوعيل الزرازير (0-7) النادي الرياضي كفر كنا

شباب إكسال (3-0) هبوعيل الناصرة