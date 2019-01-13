مدرب أبناء عرعرة عارة: سنعتلي الصدارة ونستحق الصعود

حقق فريق أبناء عرعرة عارة فوزا ثمينا في مباراة القمة أمام النادي الرياضي دبورية بهدف يتيم، ليقترب أكثر من صدارة لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

ويحتل أبناء عرعرة عارة المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن الفريق المتصدر من دبورية.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، لـ"عرب 48"، إننا "خضنا مباراة صعبة أمام فريق دبورية، وبدورنا استعدينا للمباراة بالشكل المطلوب وقد استحقينا الفوز بها بعد تفوقنا من ناحية تكتيكية".

وأضاف أن "شوط المباراة الأول كان متكافئا وبشكل عام الفريقان قدما أداء حذرا خلال مجريات المباراة، وخلال الشوط الثاني كنا أصحاب الأفضلية بعدما قمت باتباع خطة تكتيكية وكنت واثق بأن المباراة ستحسم لصالحنا في النصف الثاني".

وتابع أننا "سنصل في مرحلة معينة إلى صدارة اللائحة ونحن نستحق الصعود إلى الدرجة الأولى رغم الميزانية المتواضعة للفريق".

وأردف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام هبوعيل صندلة، ونحن ندرك أننا على أعتاب مهمة ليست سهلة وأنا آمل بأن يكون اللاعبين على قدر من المسؤولية سعيًا نحو حصد النقاط الثلاث".

وأشار إلى أن "كل مباراة مقبلة بالنسبة لنا هي بمثابة نهائي كأس، ونحن نسعى للفوز في كل منها واعتلاء الصدارة ومن ثم تحقيق الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى".

وختم نجيدات بالقول إنه "أكن كل الاحترام والتقدير للاعبين على كل ما يقدمونه من جهد وأداء رجولي منذ بداية الموسم، كما نثمن عاليا دور الإدارة والجماهير في دعم مسيرة الفريق واللاعبين".