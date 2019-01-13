نبض_الشبكة: هل يهبط اتحاد أبناء سخنين إلى الممتازة؟

أثارت وضعية اتحاد أبناء سخنين هذا الموسم في الدرجة العليا، ردودا غاضبة وقلقة بين صفوف الجماهير في البلاد خشية هبوطه إلى مستوى الدرجة الممتازة.

وأعرب المشجعون عن استيائهم من سلسلة النتائج السلبية المتواصلة للفريق في الدوري، فمنهم من طالب بإقالة المدرب وآخرون طالبوا باستقالة الإدارة.

وخاض الفريق السخنيني حتى الآن 18 مباراة بالدوري، بحيث لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات مقابل تعادله في 6 وخسارته في 9 مباريات أخرى.

ويحتل اتحاد أبناء سخنين المركز الثالث عشر أسفل الخط الأحمر في لائحة الدوري برصيد 15 نقطة فقط من أصل 18 مباراة.

وبهذا الصدد، قام "عرب 48" برصد ردود عدد من المشجعين بخصوص النتائج السلبية وتخبط الفريق في قاع لائحة الدوري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب الإعلامي، بلال شلاعطة، على صفحته الشخصية: "فريق اتحاد أبناء سخنين إذا بقي وضعه على ما هو عليه.. فهو سيهبط من الدرجة العليا إلى درجات أقل.. فيه حدى بفهم شو قاعد بيصير".



وذكر عطا طيون على صفحته: "إن شاء الله يا فريق سخنين تسقطوا ليغا عشان يعجب الإدارة بس دايرين على جيابهن، الدرجة الممتازة تقول لكم يا فريق سخنين يا هلا بكم يا هلا بكم".



وتساءل مجد غالية من خلال صفحته الشخصية: "الاتحاد إلى أين؟ ضيعتوا السفينة بكير".



وأبدى علي لبناسي رأيه بالقول: "نعم خسارة ولكن ليست كارثة والدوري لم ينته، الأمل ما زال موجود هناك نقاط تحسن بالفريق وهناك بعض نقاط الضعف وقلة المسؤولية التي يجب العمل عليها، هذه كرة قدم ولا أرى سبب لذم وسب وشتم والتقليل من قيمة أحد من اللاعبين، الإدارة والطاقم المهني، من لا يتقبل الخسارة فليبحث عن مهنة أخرى، لست مسرورا ولست راضيا من الأداء والنتيجة ولكن لن أتهم أحد ولن أشتم أحد ولن أقلل من قيمة أحد لأننا نتعامل بالرياضة، والرياضة أخلاق وتربية، ليس هناك مباراة على مسألة حياة أو موت، في كرة القدم بالإمكان التعويض في المباراة القادمة، وحتى أسوأ الأحوال وهو الهبوط بالإمكان التحضير والعمل بعده والعودة ولكن السب والشتم والتقليل من القيمة غير مقبول، الاتحاد في القلب".



وجاء في الصفحة الشخصية لصهيب أبو هاني: "فريق اتحاد أبناء سخنين العريق في الطريق إلى الهبوط إلى الممتازة بسبب أفشل وأسقط إدارة و"لاعبين" على مر التاريخ، هذا سيكون وصمة عار كبيرة على إدارة الفريق بشكل خاص واللاعبين بشكل عام، لا يمكن ولن نسمح لكم بتدمير الفريق، لاعبين بدون روح وبدون إرادة، أسوء أداء في تاريخ سخنين، قمة اليأس وقمة القرف وقمة اللامبالاة، أبو يونس اصحى من النوم بسرعة واشتري لاعبين زي العالم والناس، الفريق قاعد بتدهور، إذا مش قد الحمل سلم الدفاتر وروح، لاعبين على الله ولا واحد مسعد".