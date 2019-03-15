فوز بيتي لأخاء الناصرة وتعادل خارجي لهـ. إكسال

حقق فريق أخاء الناصرة فوزا بيتيا هاما على ضيفه هبوعيل رمات هشارون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، حيث وصل الفريق النصراوي خلاله لفرص تهديفية عدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 60 افتتح الفريق الضيف باب التسجيل، وفي الدقيقة 64 أدرك اللاعب علي خطيب هدف التعادل للأخاء من ضربة جزاء، بعدها أضاف اللاعب ألون بوزورغي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 84 عاد اللاعب نفسه لحسم المباراة بهدف ثالث.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق النصراوي في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل كفار سابا يوم 25 من الشهر الجاري.

تعادل خارجي لهبوعيل إكسال

عاد فريق هبوعيل إكسال من مباراته الخارجية أمام هبوعيل رمات غان بنقطة بعد افتراقهما بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل من الطرفين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الكسلاوي بهدفين مقابل هدف للفريق الخصم، حيث افتتح الفريق المضيف باب التسجيل من ضربة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 11، ثم في الدقيقة 24 اقتنص اللاعب تسيون تسيماح هدف التعادل لهبوعيل إكسال، وفي الدقيقة 30 أضاف اللاعب دييغو ساليس الهدف الثاني للفريق الكسلاوي.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 83 تمكن الفريق المضيف من معادلة النتيجة بعدما أحرز هدفا ثانيا في شباك هبوعيل إكسال.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق الكسلاوي في مباراته المقبلة بالدوري نظيره هبوعيل كتمون القدس يوم الجمعة القادم.