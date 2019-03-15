  2. رياضة
  3. رياضة محلية

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

تاريخ النشر: 15/03/2019 - 19:50

نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات
من مباراة هبوعيل إكسال (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 28):

أخاء الناصرة (3-1) هبوعيل رمات هشارون

هبوعيل رمات غان (2-2) هبوعيل إكسال

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 24)

الوحدة كفر قاسم (2-1) بيتار كفار سابا

شمشون كفر قاسم (0-2) مكابي رمات غان

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 24)

هبوعيل هرتسليا (2-4) النادي الرياضي الطيرة

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-2) هبوعيل باقة الغربية

هبوعيل أم الفحم (3-1) هبوعيل كفر كنا

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 26)

هبوعيل كفر قاسم (4-1) أبناء يافا

عيروني بيت دغان (6-3) هبوعيل كفر برا

اتحاد أبناء جت (2-0) مكابي بيتح تيكفا

هبوعيل هود هشارون (1-2) شباب الطيبة

عيروني أور يهودا (3-1) شمشون أبناء الطيبة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 26)

عيروني موديعين (2-0) عيروني كسيفة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 26)

بيتار نهاريا (0-1) أبناء كابول

هبوعيل البعينة (1-0) النهضة الناصرة

أخاء عكا (2-1) أبناء نحف

أبناء مجد الكروم (4-0) الأخوة يركا

مكابي طمرة (4-1) شباب كفر كنا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 26)

هبوعيل طيرات هكرمل (1-1) هبوعيل دالية الكرمل

هبوعيل بيت شان (2-3) اتحاد أبناء باقة

هبوعيل صندلة (0-2) مكابي عرب النجيدات

هبوعيل رموت منشيه (1-1) أبناء الفريديس

أبناء عرعرة عارة (2-2) أبناء كفر قرع

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 26)

هبوعيل ترشيحا (1-5) الأخوة سخنين

هبوعيل دير حنا (0-3) شباب سخنين

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 23)

مكابي حورة (3-2) مكابي ديمونا

شباب رهط (1-0) هبوعيل ماطيه يهودا

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 23)

هبوعيل البطوف (5-2) شباب إكسال

هبوعيل عين السهلة (8-0) مكابي غيفعات أولغا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 26)

النادي الرياضي نتانيا (0-8) هبوعيل قلنسوة

هبوعيل جلجولية (0-5) عيروني أريئيل

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#نتائج
#مباريات
#الدرجة الممتازة
#الدرجة الأولى
#الدرجة الثانية
#الدرجة الثالثة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فوز بيتي لأخاء الناصرة وتعادل خارجي لهـ. إكسال
فوز بيتي لأخاء الناصرة وتعادل خارجي لهـ. إكسال

2019-03-15

الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره
الفريق الطيراوي يسحق هـ. هرتسليا في عقر داره

2019-03-15

قرعة الدوري الأوروبي: مهمة سهلة لتشيلسي واختبار صعب لآرسنال
قرعة الدوري الأوروبي: مهمة سهلة لتشيلسي واختبار صعب لآرسنال

2019-03-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أمطار متفرقة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

حالة الطقس: أمطار متفرقة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

2019-03-14
استئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب: قرار العليا لغاية الأحد

استئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب: قرار العليا لغاية الأحد

2019-03-14
الناصرة: وفاة شابة بعد أيام من إصابتها بحادث الرينة

الناصرة: وفاة شابة بعد أيام من إصابتها بحادث الرينة

2019-03-14
شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

2019-03-14
استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" يتصدر وتحالف نتنياهو يصل إلى 64 مقعدا

2019-03-14