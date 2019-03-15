نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة.

الدرجة الممتازة (الجولة 28):

أخاء الناصرة (3-1) هبوعيل رمات هشارون

هبوعيل رمات غان (2-2) هبوعيل إكسال

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 24)

الوحدة كفر قاسم (2-1) بيتار كفار سابا

شمشون كفر قاسم (0-2) مكابي رمات غان

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 24)

هبوعيل هرتسليا (2-4) النادي الرياضي الطيرة

هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-2) هبوعيل باقة الغربية

هبوعيل أم الفحم (3-1) هبوعيل كفر كنا

الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 26)

هبوعيل كفر قاسم (4-1) أبناء يافا

عيروني بيت دغان (6-3) هبوعيل كفر برا

اتحاد أبناء جت (2-0) مكابي بيتح تيكفا

هبوعيل هود هشارون (1-2) شباب الطيبة

عيروني أور يهودا (3-1) شمشون أبناء الطيبة

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 26)

عيروني موديعين (2-0) عيروني كسيفة

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 26)

بيتار نهاريا (0-1) أبناء كابول

هبوعيل البعينة (1-0) النهضة الناصرة

أخاء عكا (2-1) أبناء نحف

أبناء مجد الكروم (4-0) الأخوة يركا

مكابي طمرة (4-1) شباب كفر كنا

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 26)

هبوعيل طيرات هكرمل (1-1) هبوعيل دالية الكرمل

هبوعيل بيت شان (2-3) اتحاد أبناء باقة

هبوعيل صندلة (0-2) مكابي عرب النجيدات

هبوعيل رموت منشيه (1-1) أبناء الفريديس

أبناء عرعرة عارة (2-2) أبناء كفر قرع

الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 26)

هبوعيل ترشيحا (1-5) الأخوة سخنين

هبوعيل دير حنا (0-3) شباب سخنين

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 23)

مكابي حورة (3-2) مكابي ديمونا

شباب رهط (1-0) هبوعيل ماطيه يهودا

الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 23)

هبوعيل البطوف (5-2) شباب إكسال

هبوعيل عين السهلة (8-0) مكابي غيفعات أولغا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 26)

النادي الرياضي نتانيا (0-8) هبوعيل قلنسوة

هبوعيل جلجولية (0-5) عيروني أريئيل