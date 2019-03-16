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الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

تاريخ النشر: 16/03/2019 - 20:26

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

أهدر فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا هاما على هبوعيل رعنانا وذلك بعدما افترقا بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن افتتاحية مباريات البلاي أوف السفلي بالدرجة العليا.

واستضاف الفريق الخصم المباراة على استاد "رمات غان" التي بدت أرضيته بوضعية سيئة، ناهيك عن حالة الطقس الماطرة التي رافقت المباراة.

وافتتح الفريق المضيف باب التسجيل بعد مرور 22 دقيقة على بداية المباراة، وفي المقابل لم يظهر الفريق السخنيني أي تهديد حقيقي على مرمى الأول طوال مجريات الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر الفريق السخنيني بمستوى أفضل وتمكن من الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 55 والتي ترجمها اللاعب شلومي أزولاي إلى هدف التعادل، وفي الدقيقة 69 سجل اللاعب محمد كليبات الهدف الثاني لصالح اتحاد أبناء سخنين، إلا أن الفرحة بالهدف لم تكتمل بعدما تمكن من الفريق الخصم من اقتناص هدف التعادل بعد دربكة داخل الصندوق.

وحاول لاعبو اتحاد أبناء سخنين شن هجمات عديدة على مرمى الفريق الخصم من أجل حسم المباراة لصالحهم، إلا أن كافة محاولاتهم لم تنجح وانتهت المباراة بالتعادل.

وينافس سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا على البقاء رغم إدراكه صعوبة المهمة التي يواجهها، مع تبقي 6 مباريات على نهاية الموسم.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثالث عشر وقبل الأخير بترتيب لائحة الدوري برصيد 22 نقطة وهو يبتعد بفارق 6 نقاط حاليا عن المركز المؤهل للبقاء.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#اتحاد أبناء سخنين
#هبوعيل رعنانا
#الدرجة العليا

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

الفريق السخنيني يهدر فوزا هاما بافتتاحية البلاي أوف السفلي

من عرب 48

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