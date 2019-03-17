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لاعب الأخاء: لم نضمن البقاء بعد وأمامنا مباريات صعبة

تاريخ النشر: 17/03/2019 - 19:39

لاعب الأخاء: لم نضمن البقاء بعد وأمامنا مباريات صعبة
اللاعب أكرم شريح (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

حقق فريق أخاء الناصرة فوزا هاما في مباراته الأخيرة على هبوعيل رمات هشارون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق النصراوي المركز التاسع بترتيب لائحة الدوري برصيد 33 نقطة وهو يبتعد بفارق 5 نقاط عن المركز المؤهل للبلاي أوف العلوي مع تبقي مباراتين على انتهاء المرحلة الثانية للدوري.


وفي هذا السياق، قال لاعب أخاء الناصرة، أكرم شريح، في حديث لـ"عرب 48"، عقب المباراة الأخيرة إن "الفوز كان مهما بالنسبة لنا، وقد تنفسنا من خلاله الصعداء ونحن نسعى للاستمرارية في تحقيق الانتصارات".

وأشار إلى أن "المنافسة في الدوري قوية، وإذا نظرنا لأعلى اللائحة وأسفلها نرى بأن الفرق قريبة علينا، وبناء عليه لا يمكننا الاحتفال الآن بالبقاء في الدوري بحيث أنه لا زال أمامنا مباريات كثيرة وصعبة".

وختم شريح بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباريات المقبلة، ونحن نأمل أن نواصل تحقيق الانتصارات وتقديم نفس الأداء الذي ظهرنا به في المباراة الأخرى".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أكرم شريح
#أخاء الناصرة
#الدرجة الممتازة

من عرب 48

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