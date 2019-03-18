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أبو العم: هـ. أم الفحم سيحسم الصعود خلال الفترة الوشيكة

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 18:15

أبو العم: هـ. أم الفحم سيحسم الصعود خلال الفترة الوشيكة
أحمد أبو العم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

ينافس فريق هبوعيل أم الفحم على الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة، وهو يتصدر لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية بفارق 7 نقاط حاليا عن أقرب مطارديه.

ويستعد الفريق الفحماوي لخوض مباراته البيتية أمام هبوعيل مجدال هعيمك والمقررة يوم غد، الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري.

وبهذا الصدد، قال مدير هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، في حديث لـ"عرب 48"، بعد الفوز في المباراة الأخيرة، إن "اللاعبين قدموا الأداء المطلوب على أرضية الملعب، وقد حققنا فوزا مستحقا على هبوعيل كفر كنا وكنا نستحق الفوز بنتيجة أكبر لولا تألق حارس مرمى الأخير".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو مباراة الغد أمام هبوعيل مجدال هعيمك، ونحن ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة أمام فريق قوي، لكن مع ذلك فإنه بات من الصعب على الفرق المنافسة الخروج بالنقاط من ملعبنا البيتي، وعلى هذا الأساس فإن استاد السلام بات عرينا لهبوعيل أم الفحم وبهمة اللاعبين والجماهير النقاط ستبقى فيه ولصالحنا".

وتابع أننا "نملك قاعدة جماهيرية استثنائية نكاد لا نراها في أي فريق بالبلاد، ونحن لا نتحدث عن دعم معنوي وحسب إنما دعم مادي أيضًا وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى حرصهم وتعطشهم لتحقيق النجاحات، وهذه فرصة كي نتوجه لهم بالشكر والمديح على كل ما يقدمونه من دعم وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".

وأشار إلى أن "هبوعيل أم الفحم لن يسمح لنفسه إهدار النقاط في المباريات المتبقية، وحسب اعتقادي فريقنا سيوسع الفارق عن مطارديه خلال الأسبوعين القريبين، وبناء عليه فإن هذه الفترة ستكون كفيلة بحسم الصعود إلى الدرجة الممتازة".

وختم أبو العم بالقول إنه "أتمنى أن يكون الصعود بالأخير على أرضية الملعب، وأنا أرى أن كافة مكونات الصعود موجودة لدى فريقنا، سيما وأننا بدأنا الاستعداد للموسم المقبل من حيث تخصيص ميزانية من قبل بلدية أم الفحم لترميم استاد السلام وتجهيزه لاحتضان مباريات الدرجة الممتازة الموسم القادم".

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#هبوعيل أم الفحم
#أحمد أبو العم
#الدرجة الأولى
#الدرجة الممتازة

من عرب 48

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