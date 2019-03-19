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أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

تاريخ النشر: 19/03/2019 - 01:08

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

خسر فريق أبناء اللد مباراته البيتية أمام هبوعيل نتسيرت عيليت بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "توتو" في الرملة، وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0، ورغم الفرص التهديفية التي سنحت أمام الفريق اللداوي لهز شباك الفريق الخصم إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 تمكن الفريق الضيف من فتح باب التسجيل، وفي الدقيقة 87 أدرك اللاعب فيكتور مرعي هدف التعادل لصالح أبناء اللد، بعدها وبفارق دقيقة واحدة حسم هبوعيل نتسيرت عيليت المباراة لصالحه بعد إحرازه الهدف الثاني في شباك مضيفه.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق اللداوي عند 29 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل ريشون لتسيون يوم 29 من الشهر الجاري، ضمن ختام المرحلة الثانية للدوري وقبل خوض مباريات البلاي أوف السفلي.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#أبناء اللد
#الدرجة الممتازة
#هبوعيل نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

أبناء اللد يخسر مباراته أمام هـ. نتسيرت عيليت

من عرب 48

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