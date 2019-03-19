هـ. أم الفحم يعزز موقعه في القمة بفوز بيتي

حقق فريق هبوعيل أم الفحم فوزا بيتيا ساحقا على هبوعيل مجدال هعيمك بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على استاد "السلام" في أم الفحم، وسط حضور الآلاف من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الفحماوي بهدف مبكر أحرزه اللاعب، موشيه بن لولو، بعد مرور 9 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 78 أضاف اللاعب ريف ماسيكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وفي دقيقة 87 جاء الهدف الثالث بواسطة اللاعب محمد جبارين.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم رصيده من النقاط إلى 52 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 10 نقاط حاليا عن أقرب مطارديه هبوعيل باقة الغربية.

وسيحل هبوعيل أم الفحم في مباراته المقبلة ضيفا على عيروني طبريا يوم 29 من الشهر الجاري.