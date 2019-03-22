النادي الرياضي دبورية يحقق الفوز ويقترب من الصعود

حقق النادي الرياضي الفوز في مباراته البيتية على ضيفه هبوعيل رموت منشيه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب".

وجرت أحداث المباراة على ملعب دبورية البلدي، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها كل من اللاعبين أسعد عماشة (هدفان) وحمادة أنور جبارين.

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن فريق دبورية من إحراز هدف رابع في شباك الفريق الخصم من توقيع اللاعب أيمن عزايزة، وفي المقابل أحرز الفريق الضيف هدفا يتيما.

وبهذا الفوز رفع النادي الرياضي دبورية رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني، أبناء عرعرة عارة.

وتبقى أمام الفريق الدبوري 3 مباريات حتى نهاية الموسم، وبالتالي فقد اقترب من حسم الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى.

هذا، وسيحل النادي الرياضي دبورية في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل صندلة يوم الثلاثاء القادم.