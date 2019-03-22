بعد سلسلة انتصارات: الوحدة كفر قاسم يعود لتذوق الخسارة

خسر فريق الوحدة كفر قاسم مباراته البيتية، اليوم الجمعة، أمام مكابي شعراييم بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "أبو خميس" في كفر قاسم، وسط حضور المئات من المشجعين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وقد وصل أصحاب الأرض إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 جاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الضيف.

ومن ناحيتهم، حاول لاعبو الفريق القسماوي جاهدين من أجل معادلة النتيجة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ولم ينجحوا في هز شباك الفريق الخصم.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى للفريق القسماوي بعد 12 مباراة متتالية حقق في جميعها الفوز، علمًا أنه ينافس بقوة على الصعود إلى الدرجة الممتازة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد الوحدة كفر قاسم عند 60 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، هكواح رمات غان.

هذا، وسيحل الفريق القسماوي في مباراته المقبلة ضيفا على عيروني كريات غات يوم الجمعة المقبل.