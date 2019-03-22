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هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

تاريخ النشر: 22/03/2019 - 19:30

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس
صور من المباراة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

تعادل فريق هبوعيل إكسال في مباراته البيتية أمام هبوعيل كتمون القدس بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ29 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد عيلوط، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه في الدقيقة 36، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 أدرك اللاعب أنس دبور هدف التعادل لصالح هبوعيل إكسال.

وحاول الفريق الكسلاوي الوصول لمرمى الفريق الخصم في محاولة لحصد النقاط الثلاث، إلا أنه لم ينجح في ذلك وانتهت المباراة بالتعادل.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح الفريق الضيف في الدقيقة 68.

وبهذا التعادل رفع هبوعيل إكسال رصيده من النقاط إلى 28 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق الكسلاوي في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة القادم، ضمن ختام مباريات المرحلة الثانية للدوري.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#هبوعيل إكسال
#هبوعيل كتمون القدس
#الدرجة الممتازة

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

هـ. إكسال يفرض التعادل أمام هـ. كتمون القدس

من عرب 48

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